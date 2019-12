Die beiden Männer im Alter von 26 und 28 Jahren gingen am 12. Dezember 2019 gegen Abend über die Sonnenallee in Neukölln , als drei Jugendliche sie schubsten, homophob beleidigten und Geld und Handy verlangten, wie die Polizei am 13. Dezember mitteilte. Die Angegriffenen alarmierten die Polizei, woraufhin die Jugendlichen flüchteten. Kurz darauf trafen die Männer in der Weserstraße erneut auf die Jugendlichen, die wiederum das Telefon forderten und dann auf die Männer einschlugen und sie traten. Erst als ein Zeuge eingriff, zogen sich die Angreifer zurück. Beide Männer wurden leicht verletzt.