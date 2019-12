Sieben brennende Fahrzeuge in einer Nacht in Berlin

In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Die Brandursachen sind noch unklar. Auf dem Gelände eines großen Telekommunikationsunternehmens in Britz in Neukölln fingen am frühen Morgen (13. Dezember) fünf Fahrzeuge Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach brannten die Firmenautos gegen vier Uhr in der Hannemannstraße. Zudem wurde durch die Hitze auch ein Kabelschacht beschädigt.