Amri-Ausschuss: BKA-Beamter relativiert Dementi

Ein Beamter des Bundeskriminalamtes (BKA) hat als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz sein früheres Dementi zu einem Vier-Augen-Gespräch mit einem Ermittler aus Nordrhein-Westfalen relativiert.

Er könne nicht ausschließen, dass es ein kurzes, beiläufiges Gespräch etwa auf der Treppe, auf dem Parkplatz oder auf der Toilette am 23. Februar 2016 in Karlsruhe gegeben habe, sagte er am 12. Dezember 2019 während der Befragung durch die Abgeordneten in Berlin.