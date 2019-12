Deutlich mehr Übergriffe gegen LGBT-Personen in Berlin

Deutlich mehr Übergriffe gegen schwule Männer, Transsexuelle und lesbische Frauen sind von der Berliner Polizei in diesem Jahr 2019 registriert worden.

Bis Ende September waren es 261 Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik am 2. Dezember 2019 bei einer Preisverleihung des Bündnisses gegen Homophobie am Potsdamer Platz sagte. Im Vorjahreszeitraum zählte die Polizei nach letzten offiziellen Zahlen 184 Übergriffe. Die Tatorte lagen meist in den Stadtteilen Mitte, Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln.

«Anstieg der Hasskriminalität»

Slowik sprach von einer «zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft» und einem «Anstieg der Hasskriminalität» in vielen Bereichen. Gleichzeitig würden mehr Opfer als früher zur Polizei gehen und Anzeigen erstatten. Diese beiden Tendenzen seien der Grund für den Anstieg. Die Polizei geht laut Slowik aber auch davon aus, dass es in diesem Kriminalitätsbereich ein großes Dunkelfeld gibt, dass also viele Taten nie angezeigt und bekannt werden.