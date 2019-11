Kinderpornografie-Ermittlungen: Datenträger werden geprüft

Nach der Razzia gegen Betreiber und Nutzer einer kinderpornografischen Internetplattform werten die Ermittler zahlreiche Datenträger aus, um Beweise zu finden.

Bei den Verdächtigen seien umfangreiche Schriften und Spuren gesichert worden, sagte eine Sprecherin der federführenden Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am 19. November 2019. Ermittelt wird gegen neun Verdächtige. Sie stammen aus Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Hamburg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Zwei der Verdächtigen kommen aus dem Landkreis Offenbach und dem Landkreis Groß-Gerau. Ihre Verfahren betreue die hessische Generalstaatsanwaltschaft. Die übrigen Verfahren würden an die Staatsanwaltschaften in den anderen Bundesländern abgegeben.