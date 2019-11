«Es sind verschiedene Fälle bekannt», sagte der Sprecher am 06. November 2019. Eine genaue Zahl der getöteten Tauben sei aber nicht bekannt. Die Polizei ermittle nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der «Berliner Kurier» hatte zuvor über vergiftete Tauben berichtet. Demnach gibt es das Problem auch am benachbarten Gendarmenmarkt . Stadttauben sind Nachkommen entflogener Haustauben. Viele Menschen fühlen sich durch große Schwärme in den Innenstädten und den Dreck, den sie oft hinterlassen, belästigt.