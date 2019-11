Vermummte zerstören 26 Autohaus-Scheiben

Drei Tage nach linksextremen Angriffen auf Polizisten in Berlin ist es zu massiven Sachbeschädigungen mutmaßlich wieder aus der linksradikalen Szene gekommen.

Mindestens drei vermummte Täter zerstörten in der Nacht zu Mittwoch (06. November 2019) in Kreuzberg 26 Scheiben eines Autohauses, wie die Polizei mitteilte. Außerdem warfen die schwarz gekleideten Täter mit Farbe gefüllte Flaschen gegen das Haus in der Prinzessinenstraße und sprühten oder schrieben eine politische Parole an die Wand. Zeugen beobachteten das Geschehen.