Auto und Kleidercontainer angezündet: Mädchen festgenommen

Zwei 14-Jährige Mädchen sollen für mehrere Brandstiftungen am Samstagabend in Berlin-Moabit verantwortlich sein. Kurz nach 22.00 Uhr brannte in der Kruppstraße ein geparktes Auto, eine dreiviertel Stunde später brannten Bauabfälle an der Rathenower Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend stand ein Bauschuttcontainer in der Stendaler Straße in Flammen.

© dpa

Am frühen Sonntagmorgen ging die Brandserie weiter - mit Feuer an einem Kleidercontainer und einem Mülleimer an der Kruppstraße. Die Feuerwehr löschte jeweils die Flammen, niemand wurde verletzt. Zwei 14-jährige Mädchen wurden kurz darauf von Polizisten festgenommen.

«Sie stehen unter dringendem Verdacht, die Brände gelegt zu haben», sagte ein Sprecher. Einzelheiten zum Hergang waren zunächst unklar. Die Jugendlichen wurden anschließend von ihren Eltern bei der Polizei abgeholt.