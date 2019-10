Razzia gegen kriminelle Clans in Shisha-Bars: Festnahme

Polizei, Bundeskriminalamt, Zoll und Finanzamt haben bei Kontrollen von Shisha-Bars und Lokalen in Wedding auch einen per internationalem Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen.

Per Twitter hatte die Polizei am Freitag angekündigt, «stadtweit den Kontrolldruck auf kriminelle Strukturen zu erhöhen». Insgesamt elf Bars, Cafés und Wettbüros in Wedding im Gebiet zwischen Barfußstraße, Müllerstraße und Hochstädter Straße wurden bei der Razzia in der Nacht zu Samstag überprüft. Dabei seien zahlreiche Verstöße festgestellt worden, zwei Lokale seien geschlossen worden.