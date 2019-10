Aus Gnade: Rund 140 Strafgefangene kommen vorzeitig frei

Aus Berliner Gefängnissen werden in diesem Jahr 142 Inhaftierte vorzeitig entlassen.

Mit dem Sammelgnadenerweis zum Jahresende werde die Wiedereingliederung nach der Haft erleichtert, so Senator Behrendt. Entlassene könnten sich sowohl um eine Wohnung als auch um Arbeit kümmern. Dies sei zum Ende des Jahres erfahrungsgemäß schwieriger.

Voraussetzung ist eine gute Führung. Nur Gefangene, die in Freiheit eine erste Unterkunft haben und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können, kommen in Frage. In den Haftanstalten der Hauptstadt sitzen derzeit rund 3800 Gefangene.