Neun Menschen müssen besetztes Gelände in Marzahn verlassen

Bei der Räumung eines besetzten Geländes in Marzahn hat die Polizei neun Menschen abgeführt.

Die Polizei sei mit etwa 250 Beamten vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher am Montag (14. Oktober 2019). Die Lage sei ruhig. Nun gehe es darum, die Eigentümer der Fahrzeuge auf dem Gelände festzustellen. An einigen von ihnen waren demnach keine Kennzeichen angebracht.

Die Identitätsermittlung der Abgeführten dauere an, sagte der Sprecher weiter. Einige von ihnen weigerten sich, Angaben zu machen. Danach sollen sie zunächst freigelassen werden. Gegen sie läuft aber ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch.

Eine Gruppe von Aktivisten namens «DieselA» hatte sich Ende September widerrechtlich Zutritt auf die Fläche an der Alten Börse verschafft, das der Deutschen Bahn gehört. Dort bauten sie eine Wagenburg auf. Auf der linken Internetplattform Indymedia wurde der Protest mit folgenden Worten begründet: «Weil wir uns die Stadt zurückholen!». In einem späteren Beitrag hieß es: «Eigentum und Kapitalinteressen machen die Deutsche Bahn zur alleinigen Herrscherin über etliche Grundstücke in Städten und auf dem Land. Das wollen wir nicht hinnehmen.» Das betreffende Areal liege seit Jahrzehnten brach.