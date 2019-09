Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mann bei Schlägerei mit Stein auf den Kopf geschlagen

Rund zwei Dutzend Menschen waren in der Nacht zu Dienstag in eine Schlägerei in Pankow involviert.

© dpa

Davor sei aus bislang unklarem Hintergrund ein Streit zwischen einer Gruppe von zwanzig Männern sowie einer Vierergruppe entbrannt, wie die Polizei mitteilte. Ein 25-Jähriger aus der Vierergruppe sei in einem Gleisbett der Straßenbahn zu Boden gestoßen, mit einem Stein auf den Kopf geschlagen und gegen den Oberkörper getreten worden. Er wurde schwer, seine drei Begleiter leicht verletzt. Die Angreifergruppe flüchtete laut Polizei unerkannt.

