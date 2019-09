Upskirting: Länder wollen Unter-den-Rock-Fotografieren strafbar machen

In den Bundesländern gibt es große Unterstützung für den Plan, Mädchen und Frauen besser vor heimlichen Fotos im Intimbereich zu schützen.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte angekündigt, das sogenannte Upskirting, bei dem Täter mit Selfie-Sticks und Smartphone auf Rolltreppen, Gehwegen oder in Treppenhäusern versuchen, Aufnahmen unter dem Rock machen, per Gesetz unter Strafe zu stellen. Im Bundesrat haben am 20. September 2019 sieben Bundesländer ebenfalls entsprechende Anträge für Gesetzesverschärfungen eingebracht, die nun in der Länderkammer beraten werden.