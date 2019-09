Messerangriff am Berliner Teufelsberg: Haft für 18-Jährigen

Nach beinahe tödlichen Messerstichen auf einen jungen Mann am Teufelsberg in Grunewald ist ein 18-Jähriger zu drei Jahren und drei Monaten Jugendhaft verurteilt worden.

Das Landgericht sprach den Angeklagten am Mittwoch (18. September 2019) der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Er habe das damals 19 Jahre alte Opfer am Rande einer Party im August 2018 angegriffen und im Gerangel durch fünf Stiche in den Rücken lebensgefährlich verletzt, hieß es im Urteil. Ein 19-jähriger Mitangeklagter erhielt 60 Stunden Freizeitarbeit. Er habe dem Opfer einen Faustschlag versetzt.