Mord an Berlinerin vor 32 Jahren: Lebenslange Haft verhängt

Eine junge Mutter wird in ihrer Wohnung ermordet - vor den Augen ihres kleinen Sohnes. Die Ermittlungen brachten lange nichts. Bis neue Methoden bei DNA-Analysen zu einem Verdächtigen führten. Nun fiel das Urteil.

Berlin (dpa/bb) – 32 Jahre nach der Tötung einer jungen Mutter in Berlin-Neukölln hat eine am Kleid der Frau gesicherte DNA-Spur zu einem Schuldspruch wegen Mordes geführt. Gegen den 61 Jahre alten Angeklagten verhängte das Landgericht am Dienstag eine lebenslange Freiheitsstrafe. Er habe die 30 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung getötet, «weil er es nicht einsah, den Sex nicht mehr unentgeltlich zu bekommen», begründete der Vorsitzende Richter. Der Angeklagte habe damit aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Der 61-Jährige hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

Die 30-Jährige war am 18. September 1987 vor den Augen ihres zwei Jahre und acht Monate alten Sohnes getötet worden. Laut Anklage wurde die Frau gewürgt und mit einem Pullover stranguliert. Anschließend habe der Täter mit einem Messer mehrmals in ihren Hals gestochen. Als der vier Jahre ältere Bruder aus der Schule kam, habe er die getötete Mutter entdeckt.

Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall brachten lange nichts. Anfang 1991 waren sie den Angaben zufolge schließlich eingestellt worden. Im Jahr 2015 seien dann am Tatort sichergestellte Spuren mit neuen Methoden überprüft worden. Eine am Hauskleid des Opfers gesicherte DNA-Spur habe 2018 zu dem Angeklagten geführt. Nach Gewalttaten in den 1980er Jahren sei der genetische Fingerabdruck des Mannes in der Zentralen Datenbank des Bundeskriminalamtes gespeichert gewesen.