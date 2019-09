Wieder Autos von Wohnungsunternehmen abgebrannt

Drei Autos eines Wohnungsunternehmens haben am frühen Freitagmorgen (13. September 2019) in Berlin gebrannt.

Bislang unbekannte Täter zündeten einen der Wagen in Prenzlauer Berg an, wie die Polizei mitteilte. Die beiden anderen Autos fingen durch den Brand Feuer. In Berlin werden immer wieder Autos oder Transporter von Wohnungsunternehmen beschädigt oder angezündet.