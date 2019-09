Unbekannte haben drei obdachlose Männer in Berlin-Friedrichshain angegriffen und zwei von ihnen schwer verletzt.

Die beiden Täter sollen am Donnerstagabend zunächst einen 30-Jährigen auf der Warschauer Brücke aus dem Schlaf gerissen, geschlagen und getreten haben, wie eine Polizeisprecherin am Freitag, den 6. September 2019 sagte. Einer der Täter habe dann eine Flasche genommen und sie einem 54-Jährigen über den Kopf gezogen. Anschließend soll er mit der abgebrochenen Flasche einen 35-Jährigen am Hals schwer verletzt haben.