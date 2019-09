Tödliche Messerstiche in Britz: Polizei sucht Zeugen

Opfer und Täter waren am Mittwochvormittag vor einem Wohnhaus am Bruno-Taut-Ring in Britz in einen lauten Streit geraten. Dann stach der Täter mehrfach auf seinen Widersacher ein, der blutend zusammenbrach. An den Wunden im Oberkörper starb das Opfer kurz darauf im Krankenhaus. Die Hintergründe des Streits sind laut Polizei bisher unklar. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Er könnte mit einer blauen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein.