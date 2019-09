Mord an Georgier: Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Nach dem Mord an einem Tschetschenen aus Georgien sucht die Polizei jetzt nach Menschen, die den mutmaßlichen Täter kennen oder vor der Tat in Berlin gesehen haben.

Dazu veröffentlichte sie am Dienstag (3. September 2019) ein Foto des Verdächtigen, eines 49-jährigen Russen. Die Polizei zeigte auch Bilder eines Fahrrads und eines E-Tretrollers. Mit dem Rad flüchtete der Täter nach den Schüssen auf den 40-jährigen am 23. August. Bevor er auf den in der Nähe bereitgestellten E-Tretroller umsteigen konnte, nahm die Polizei ihn fest.