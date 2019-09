Zehn Männer müssen sich seit November 2014 verantworten. Den Angeklagten wird ein Mord aus Rache in einem Wettbüro in Berlin-Reinickendorf zur Last gelegt. Ein 35-Jähriger gilt als damaliger Rocker-Boss. Er soll die Schüsse auf das 26-jährige Opfer in Auftrag gegeben haben.