Ein 24-Jähriger und zwei 19-Jährige waren am Donnerstagnachmittag mit dem Tretboot auf dem Großen Müggelsee unterwegs, als der Jetski sie zunächst umkreiste, wie die Polizei am Freitag (30. August 2019) mitteilte. Demnach sollen die Jetskifahrer die Männer dabei rassistisch beleidigt und anschließend das Tretboot gerammt haben. Die jungen Männer gingen infolgedessen über Bord und verletzten sich leicht. Die Täter flüchteten über den See. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.