Zwei sogenannte Mantrailer - also Hunde, die speziell zum Aufspüren von Menschen ausgebildet sind - seien rund um die Lohmühlenstraße im Einsatz, teilte die Polizei am frühen Mittwochnachmittag (28. August 2019) auf Twitter mit. In der Nacht hatten Zeugen Schüsse oder schussähnliche Geräusche gehört und einen schwer verletzten Mann gesehen. Der Unbekannte verschwand in den Görlitzer Park , nachdem Zeugen ihn angesprochen hatten. Am frühen Nachmittag war der Mann nach Polizeiangaben noch immer verschwunden.