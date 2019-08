Staatsschutz ermittelt nach Beleidigungen und Schlägereien

In dem ersten Fall hatte ein 20-Jähriger zwei Männer in Treptow rassistisch beschimpft und sich mit ihnen geschlagen. Ein 16-Jähriger kam zu der Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle auf der Schönefelder Chaussee dazu und schlug ebenfalls die beiden Männer. Zeugen alarmierten die Polizei, die beiden mutmaßlichen Angreifer wurden festgenommen. Die beschimpften Männer waren nicht mehr vor Ort.