Auge von Ehefrau verätzt: Angeklagter spricht von Versehen

Weil er seiner Ehefrau das linke Auge mit einer Säure verätzt hat, steht ein 39-Jähriger vor dem Landgericht Berlin.

Der 39-Jährige erklärte zu Prozessbeginn am Montag (19. August 2019), er habe nicht mit Absicht gehandelt. In einem Streit habe er eine Flasche gegriffen und Flüssigkeit verschüttet. Er sei davon ausgegangen, dass es sich um ein Reinigungsmittel gehandelt habe. Die Anklage geht dagegen davon aus, dass der Mann ein Tuch mit ätzender Säure getränkt und auf das Auge der Frau gedrückt habe. Die 35-Jährige sei seitdem nur noch in der Lage, Lichtscheinveränderungen wahrzunehmen.