Pyrotechnik gezündet: Sieben Autos beschädigt

Unbekannte haben in Schöneberg durch das Zünden von Pyrotechnik sieben Autos beschädigt.

Auch an einem Transporter und der Scheibe eines Wohnhauses entstanden in der Nacht zu Sonntag (11. August 2019) Schäden, teilte die Polizei mit. Anwohner in der Kolonnenstraße hätten kurz nach Mitternacht eine Explosion gehört und starken Rauch wahrgenommen. Einsatzkräfte entdeckten den Angaben zufolge die Reste eines «pyrotechnischen Gegenstands». Wegen der Detonation hätten auch Fensterscheiben angrenzender Wohnhäuser vibriert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.