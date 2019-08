Mutter sagt im Prozess um verschwundene Schülerin aus

Die Mutter der verschwundenen Berliner Schülerin Georgine Krüger hat im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter ausgesagt.

Das Verschwinden von Georgine vor fast 13 Jahren sei ein Schicksalsschlag, der die ganze Familie verändert habe, so die 55-Jährige. Sie selbst sei durch den Schock erkrankt und leide bis heute unter massiven psychischen Problemen. Auch ihr Sohn sei «seelisch kaputt». Sie habe in all den Jahren kontinuierlich Kontakt zur Polizei gehalten und nie die Hoffnung aufgegeben, dass ihre Tochter noch am Leben sei.