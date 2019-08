Raubüberfall auf Wettbüro in Berlin-Zehlendorf

Bei einem Raubüberfall auf ein Wettbüro in Zehlendorf ist ein 37 Jahre alter Angestellter mit einem Messer bedroht worden.

Er blieb unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag (09. August 2019) sagte. Zwei Männer hätten am späten Donnerstagabend das Wettbüro in der Berliner Straße betraten. Sie hätten den Angestellten mit dem Messer bedroht und Geld gefordert. Der 37-Jährige habe den Männern Geld gegeben, zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Verdächtigen seien geflüchtet.