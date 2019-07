Serie von zwölf Raubtaten in Berlin: Angeklagter gesteht

Die Serie begann laut Anklage Ende Oktober 2018. Der 25-Jährige habe seine Opfer am U-Bahnhof Neukölln, im Görlitzer Park sowie an anderen öffentlichen Orten angesprochen. Die mit einem Messer Bedrohten seien den Aufforderungen des Angeklagten aus Angst um ihr Leben gefolgt. Einige habe er gezwungen, Geld am Automaten abzuheben.