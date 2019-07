Männergruppen bewerfen sich mit Flaschen: Mann schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen in Friedrichshain ist ein Mann schwer verletzt worden.

Die beiden Gruppen - etwa sieben und 15 Mann stark - seien am Samstagvormittag (27. Juli 2019) in der Revaler Straße aneinandergeraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach einem Streit hätten die Männer schließlich begonnen, sich mit Glasflaschen zu bewerfen.