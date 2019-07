Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Zugreisenden mit Luftgewehr bedroht und angepöbelt

Zwei Männer haben in Berlin einen 24-Jährigen in einem Regionalexpress mit einem Druckluftgewehr bedroht und fremdenfeindlich beleidigt. Zwischen Blankenfelde und Hauptbahnhof hatten die beiden 24 und 26 Jahre alten Täter den Reisenden am Sonntagabend in einem Zug der Linie RE5 angepöbelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Gewehr ließ der 24-jährige Täter sich erst von den herbeigerufenen Bundespolizisten abnehmen, die die beiden Männer vorläufig festnahmen. Dabei zeigte der 24-Jährige zudem den Hitlergruß. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Munition für Druckluftwaffen, einen Dolch und ein Teppichmesser, die sie sicherstellten. Gegen beide Männer wird nun ermittelt wegen Volksverhetzung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.