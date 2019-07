CDU-Fraktionschef fordert Abriss von Haus in Rigaer Straße

Nach neuen Zwischenfällen in der Gegend um die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain fordert CDU-Fraktionschef Burkard Dregger, ein Haus der linken Wohnprojekte abzureißen. «Wenn sich die Möglichkeit bietet, muss der Senat das Haus Rigaer Straße kaufen, abreißen, das Grundstück drei Jahre brach liegen lassen und dann bezahlbaren Wohnraum schaffen. Bis dahin hat sich die linke Szene dort aufgelöst», sagte Dregger der «Berliner Morgenpost».

Rund um das Wohnprojekt in der Rigaer Straße und die benachbarte «Liebig34» gibt es seit langem Auseinandersetzungen zwischen Linksautonomen und der Polizei. Auch am Wochenende kam es wieder zu Vorfällen. Viele der Wohnprojekte in der Gegend in Friedrichshain gingen aus Hausbesetzungen in den 90er Jahren hervor.