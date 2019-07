Polizei durchsucht nach Steinwürfen Wohnung

Die Gegend um Rigaer- und Liebigstraße in Berlin Friedrichshain gilt als unruhiges Pflaster. Jetzt kreiste wieder einmal der Polizeihubschrauber über der von Linksautonomen geprägten Ecke.

Berlin (dpa/bb) - Nach Steinwürfen auf Polizisten hat die Berliner Polizei in der Nacht zum Samstag eine Wohnung in dem alternativen Wohnprojekt Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Es habe einen richterlichen Beschluss dafür gegeben, weil lokalisiert werden konnte, woher die Steine kamen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. In der Wohnung sei niemand angetroffen worden, aber es seien Wurfgeschosse wie Steine, Farbbomben und Flaschen sowie Vermummungsutensilien gefunden und beschlagnahmt worden.