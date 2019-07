In Schöneberg hörten Anwohner der Ettaler Straße gegen 01.30 Uhr zunächst einen ersten lauten Knall, kurze Zeit später dann einen zweiten, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch sagte. Demnach standen auf einem Parkplatz vor einem achtgeschossigen Gebäude drei Fahrzeuge vollständig in Flammen. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten die brennenden Autos. Das Feuer griff auch auf einen vierten Wagen über und beschädigte diesen stark. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.