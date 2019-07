Drohbrief von Teenager an die BVG endet im SEK-Einsatz

Ein Drohbrief eines 18-Jährigen an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hat einen SEK-Einsatz ausgelöst.

Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag (16. Juli 2019) sagte, soll der Jugendliche zuvor eine Zahlungsaufforderung der BVG erhalten haben. Daraufhin soll er ein handschriftliches Drohschreiben per Post an die BVG geschickt haben. Er habe darin den Gebrauch von Waffen angekündigt. Nach Erhalt des Briefes am Montag informierten die Verkehrsbetriebe die Polizei.