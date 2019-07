Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

45-Jähriger wegen Kindesmissbrauch vor Gericht

Weil er seine Stieftochter und auch deren Freundin in mehreren Fällen sexuell missbraucht haben soll, muss sich ein 45-Jähriger ab heute vor dem Landgericht verantworten. Die Mädchen sollen den Ermittlungen zufolge bei den ersten Übergriffen etwa elf Jahre alt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann insgesamt 35 mutmaßliche Taten in der Zeit von Juli 2017 bis August 2018 zur Last. Als die Stieftochter schließlich zur Polizei gehen wollte, soll sich der vorbestrafte Angeklagte selbst angezeigt haben. Für den Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern sind drei Verhandlungstage vorgesehen.

