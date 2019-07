Mann zeigt Hitlergruß und ruft «Sieg heil»

Ein Mann hat in Kreuzberg den Hitlergruß gezeigt und «Sieg Heil» gerufen.

Er habe am Samstagnachmittag (29. Juni 2019) an der Frankfurter Allee Ecke Mainzer Straße mehrere Menschen bepöbelt, die Parole gerufen und den Arm zum Hitlergruß ausgestreckt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 46-jährige soll einem 31-jährigen Mann auf die Schulter geschlagen haben. Die alarmierten Sicherheitskräfte nahmen ihn fest. Der Mann war nach Polizeiangaben «leicht alkoholisiert». Warum er die Menschen bepöbelt hat, war zunächst noch unklar. Niemand wurde verletzt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.