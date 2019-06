Drogenhändler gefasst: Verkauf an festen Geschäftszeiten

Ein raffinierter Ecstasy-Dealer mit einem professionellen Verkaufssystem ist von Polizei und Zollfahndung gefasst worden.

Der 44-jährige Mann wurde bereits am 14. Juni festgenommen, wie die Zollfahndung am Donnerstag (20. Juni 2019) mitteilte. Für seine Drogen hatte er Lagerräume in einem sogenannten Selfstorage gemietet. Eines der Abteile sei für die Verpackungen genutzt worden, das andere diente dem Portionieren und Verpacken von Ecstasy, Crystal, Kokain und Medikamenten. Das Rauschgift ließ sich der Mann zum Teil per Post aus dem Ausland an eine benachbarte Packstation liefern. Die Drogen verkaufte er in eigens gemieteten Hotelzimmern zu festen Zeiten von 16.00 bis 20.00 Uhr.