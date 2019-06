Unionsminister prüfen Pass-Entzug für Clan-Kriminelle

Kriminellen Clanmitgliedern mit doppelter Staatsangehörigkeit könnte künftig der Verlust des deutschen Passes drohen.

Ein entsprechender Vorschlag aus den Reihen der unionsgeführten Länder war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag (13. Juni 2019) Thema auf einer Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern in Kiel. Demnach soll das Bundesjustizministerium prüfen, inwieweit ein solcher Vorstoß umsetzbar wäre. Ob es zu einem entsprechenden Beschluss der Innenminister an diesem Freitag kommt, war noch unklar.