Mann stößt 26-Jährigen und fügt ihm Schnittverletzungen zu

Am Rande des Karnevals der Kulturen ist ein junger Mann in Berlin-Kreuzberg angegriffen und mit Schnitten verletzt worden. Der 26-Jährige lief nach Zeugenangaben in der Nähe der Hasenheide, als ein andere Mann ihn stieß und wieder wegging, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Angegriffene soll erst danach festgestellt haben, dass er am linken Oberkörper oberflächliche Schnittverletzungen hatte. Er wurde nach Polizeiangaben zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

