Urteil in Prozess um Überfälle auf Geldtransporter erwartet

Fast 20 Jahre nach Raubüberfällen auf Geldtransporter in Hessen und Berlin will das Landgericht Gießen heute die Urteile gegen zwei angeklagte Männer verkünden. Sie sollen die Taten im März 1999 in Berlin sowie im Oktober 2002 bei Alsfeld (Vogelsbergkreis) begangen haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft blockierten sie dafür die Straßen und zwangen das Wachpersonal mit Waffengewalt, die Fahrzeuge zu verlassen. Die Beute soll insgesamt etwa 600 000 Euro betragen haben. Die Ermittler vermuten, dass es weitere Täter gab.

Die Polizei kam den mutmaßlichen Räubern erst Jahre nach den Überfällen auf die Spur: Eine erneute DNA-Analyse führte im Jahr 2017 zu den nicht geständigen Angeklagten.