Männer gestehen Sprengstoffanschlag auf Bar

Berlin (dpa/bb) – Rund sieben Monate nach einem Sprengstoffanschlag auf eine Bar in Berlin-Kreuzberg haben zwei Angeklagte vor dem Landgericht gestanden. Hintergrund der Tat seien die tödlichen Schüsse auf ihren Cousin einige Wochen zuvor gewesen, erklärten die 20- und 21-Jährigen am Mittwoch zu Prozessbeginn. Sie hätten ein «Zeichen» setzen wollen. Dabei hätten sie darauf geachtet, keine Menschen zu verletzen.

Die Angreifer waren im Oktober 2018 mit einem Auto vor die Shisha-Bar in der Oranienstraße gefahren. Bilder einer Überwachungskamera belegen: Gegen 4.30 Uhr am Morgen stiegen zwei der drei Täter aus. Einer schlug mit einem Hammer ein Loch in die Fensterscheibe des Lokals. Der zweite Mann warf eine entsicherte Handgranate in den Raum. Es entstand erheblicher Sachschaden.