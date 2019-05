Ein 64-jähriger Mann ist in der S-Bahn ohne Ticket erwischt worden und hat daraufhin die Fahrkartenkontrolleure mit einer Holzlatte angegriffen.

Der Schwarzfahrer stieg am Dienstag (07. Mai 2019) gemeinsam mit den zwei Kontrolleuren am S-Bahnhof Oranienburger Straße aus und fügte einem 53-jährigen Kontrolleur Prellungen an den Händen zu. Später versuchte der Mann mehrfach, vor einfahrende S-Bahnen zu springen. Die Kontrolleure konnten ihn festhalten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Polizei ermittelt nun wegen des Erschleichens von Leistungen und gefährlicher Körperverletzung.