57-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden

Ein 57 Jahre alter Mann ist tot in seiner Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg entdeckt worden. Bekannte des Mannes fanden ihn gegen 16.00 Uhr am Montag in dessen Wohnung in der Danziger Straße, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Ein Fremdverschulden könne nicht ausgeschlossen werden, da die genaue Todesursache noch unklar sei, hieß es. Die 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen.