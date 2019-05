Prozess um Gewalt gegen Mieter vertagt

Gegen drei Männer, die Mieter einer Werkstatt in Britz drangsaliert und ihnen mit einer stadtbekannten arabischstämmigen Großfamilie gedroht haben sollen, hat der Prozess vor dem Landgericht begonnen.

Der wegen Beihilfe mitangeklagte 71-Jährige, der Vermieter des Gewerbegrundstücks gewesen sein soll, hatte zwei ärztliche Atteste eingereicht. In einem wurde ihm derzeitige Verhandlungsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen bescheinigt. Weil die Richter Zweifel hatten, ordneten sie eine amtsärztliche Untersuchung an. Am zweiten Prozesstag, voraussichtlich am 8. Mai, soll ein Ergebnis vorliegen.