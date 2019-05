Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Auto brennt aus: Polizei vermutet Brandstiftung

Ein abgestelltes Auto ist in Berlin-Tempelhof in Flammen aufgegangen. Eine Anwohnerin hörte am Sonntagmorgen einen lauten Knall und sah den brennenden Geländewagen, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Auch ein zweites geparktes Auto wurde durch die Flammen beschädigt. Niemand wurde verletzt. Die Polizei vermutete Brandstiftung als Ursache.

© dpa