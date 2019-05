Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Streit eskaliert: Mann wird mit Messer schwer verletzt

Ein Mann ist in Berlin-Friedrichshain von einem Bekannten mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Die beiden 24- und 19-Jährigen gerieten am Samstagabend vor einem Hostel in der Gürtelstraße aneinander, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als sich der Streit zu einer Schlägerei entwickelte, zog der Jüngere demnach ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Er verletzte den 24-Jährigen an Oberkörper, Rücken und den Händen. Anschließend flüchtete der Angreifer. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte. Der schwer verletzte Mann kam in ein Krankenhaus und musste sofort operiert werden. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.