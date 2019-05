In Steglitz haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Brand an einem Supermarkt gelöscht.

Feuerwehreinsatzkräfte seien Mittwochabend gegen 21.00 Uhr von Anwohnern über die in Brand stehenden Container am Nahkauf in der Liebenowzeile informiert worden. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Über die Schadenshöhe war am Morgen noch nichts bekannt. Ob der Brand in Verbindung mit den Protesten am 1. Mai stand, war zunächst unklar.