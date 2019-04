Mord nach Einbruch: Angeklagter schweigt

Rund sieben Monate nach einem Einbruch in Kreuzberg, bei dem ein 54 Jahre alter Mieter tödlich verletzt wurde, hat der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht geschwiegen.

Der 43-Jährige muss sich unter anderem wegen Mordes verantworten. Er habe das Opfer mit einem Messer tief in den Unterarm gestochen und in dem Wissen, dass der Mann ohne sofortige ärztliche Hilfe verbluten werde, die Wohnung verlassen, heißt es in der am Dienstag zu Beginn des Prozesses verlesenen Anklage. Die beiden Verteidiger erklärten, ihr Mandant werde sich zunächst nicht äußern.