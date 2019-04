Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mieter bei Einbruch tödlich verletzt: Mordprozess startet

Weil er bei einem Wohnungseinbruch in Berlin-Kreuzberg einen Mieter mit einem Messer tödlich verletzt haben soll, kommt ein 43-Jähriger heute unter anderem wegen Mordes vor das Landgericht. Der 54 Jahre alte Geschädigte soll den Angeklagten im September 2018 überrascht haben, nachdem dieser über ein Baugerüst in die Wohnung eingedrungen sei. Durch einen Stich in den Unterarm habe der 43-Jährige den Mieter verletzt. Der Angeklagte habe die Wohnung verlassen, ohne Hilfe für das stark blutende Opfer zu rufen. Dem vorbestraften Mann werden in dem Prozess vier weitere Einbrüche in der Zeit von April 2012 bis Oktober 2018 vorgeworfen.

