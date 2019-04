Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Rettungskräfte in Charlottenburg angegriffen

Bei einem Rettungseinsatz in Berlin-Charlottenburg sind die Helfer angegriffen worden. Die Einsatzkräfte wurden in den frühen Morgenstunden am Samstag zu einem Café gerufen, in dem zwei betrunkene Männer Hilfe brauchten, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte bei dem Café eintrafen, wurden sie aus einer Gruppe von rund 20 Personen verbal und körperlich attackiert. Die Helfer zogen sich zurück und alarmierten die Polizei. Der Rettungswagen wurde mit einer Bierflasche beworfen und beschädigt, einer der Helfer wurde leicht verletzt. Die Polizei brachte die Lage den Angaben zufolge unter Kontrolle. Die zwei Betrunkenen kamen in ein Krankenhaus.